بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على كيان العدو الاسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية.

وفي السياق، أعلن وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا أن “”إسرائيل” تحاصر غزة وتمنع الدخول براً وبحراً وهي جهة احتلال”، مضيفاً أن الكيان شنّ “هجوماً كبيراً على غزة وانتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية”.

وكيل دولة جنوب أفريقيا أكد أمام محكمة العدل الدولية موزيك أن “”إسرائيل” تخضع الشعب الفلسطيني لنظام فصل عنصري”، متابعاً “شهدنا نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948 وممارسات الاحتلال ضدهم وإفلاته من العقاب”.

وفي السياق، أعلن الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن الفلسطينيين “يتعرضون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجأون إليه”، كما أن “أكثر من 80% من سكان غزة يعانون من الجوع”.

وتابع الفريق أن “الجنود الإسرائيليين يلتقطون صوراً لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى”، وأن “مئات من العائلات في غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة”.

كما لفت الفريق في مداخلته أمام المحكمة أن “أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جداً وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية”.

من جهتها، قالت محكمة العدل الدولية إن “دعوى جنوب أفريقيا تطالب “إسرائيل” بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة”

يُذكر أن العدو كان قد وافق على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفه بالاتهامات “السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”، حسب زعمه.

لكن الصحافة العبرية أكدت “وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات لـ “إسرائيل” بالإبادة الجماعية”.

وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام العدو بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواماً.

المصدر: موقع المنار