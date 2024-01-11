تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد “رعدية” وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 11 2024 - 09:58

تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد “رعدية” وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 14 mins 11 January، 2024
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