كتائب القسام تدك تحشدات العدو المتوغلة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 17:12

كتائب القسام تدك تحشدات العدو المتوغلة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

منذ 14 mins 10 January، 2024
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