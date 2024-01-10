كتائب المجاهدين: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع آليات وجنود العدو في عدة محاور في المنطقة الوسطى بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 10 2024 - 17:22

كتائب المجاهدين: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع آليات وجنود العدو في عدة محاور في المنطقة الوسطى بقطاع غزة

منذ 34 mins 10 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة