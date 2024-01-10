‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع ‏المرج‎ ‎بالأسلحة المناسبة ‏وأُصيب إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 10 2024 - 17:22

‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع ‏المرج‎ ‎بالأسلحة المناسبة ‏وأُصيب إصابة مباشرة

منذ 35 mins 10 January، 2024
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