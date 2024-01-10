مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأُصيب إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 17:22
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأُصيب إصابة مباشرة
منذ 35 mins
10 January، 2024
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