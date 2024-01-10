تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، ‌‌‏‌‏‌‌‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏المرج‎ ‎بالأسلحة المناسبة ‏وأُصيب إصابة مباشرة

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:55 من بعد ظهر يوم الأربعاء 10-1-2024 موقع ‏المرج‎ ‎بالأسلحة المناسبة، ‏وأُصيب إصابة مباشرة. ‌‏ ‏ ‏ ‏

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 10-1-2024 م ‌‎ ‎

‏27 جمادى الآخرة 1445 هـ

شهيد على طريق القدس

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد نابغ أحمد القادري “أبو علي” من بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان الذي ارتقوا شهداء على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد نابغ أحمد القادري “أبو علي” من بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

رسالة من مجاهدي المقاومة إلى السيد نصرالله

هذا ونشر الاعلام الحربي رسالة من مجاهدي المقاومة الإسلامية إلى الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله (حفظه الله).

سيري مسيرة

كما نشر الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية فاصلا بعنوان “سيري مسيرة”..

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 09-01-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 9-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 9:35 استهداف موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 9:40 استهداف ثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:00 استهداف موقع رويسات القرن بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 15:40 استهداف التجهيزات التجسّسيّة المُستحدثَة في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي

1- الساعة 9:30 استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح الثلاثاء، مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة (قاعدة دادو) بعدد من المسيّرات الهجوميّة الانقضاضيّة في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري وإخوانه المجاهدين الشهداء وجريمة اغتيال القائد الشهيد الأخ المجاهد وسام طويل (الحاج جواد).

3- الساعة 13:00 استهداف موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 14:20 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ادميت بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار ان القصف المدفعي الذي استهدف بلدة كفركلا بعد ظهر اليوم أدى إلى استشهاد احد المواطنين من البلدة. وكان اشار ان 4 قذائف مدفعية معادية عيار 155 ملم في أطراف بلدة كفركلا لجهة دير ميماس.

وافاد عن قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدة مروحين بعد غارتين نفذتهما الطائرات المسيرة على المنطقة، وقصف مدفعي صهيوني استهدف جنوبي مدينة الخيام.

واشار ان الطيران الحربي المعادي نفذ غارة جوية استهدفت حرج بلدة حانين في جنوب لبنان.

كما أفاد مراسلنا أن الطيران المسير المعادي أطلق صاروخين بإتجاه الطرف الجنوبي لبلدة كفركلا، وأغار على أطراف بلدة الناقورة بعد غارة نفذها فجرا على احد المنازل في بلدة كفرشوبا.

ونفذ الطيران الحربي المعادي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت أحراج “اللبونة” جنوبي بلدة الناقورة.

واستهدف الطيران الحربي المعادي بغارة جوية منزلاً خالياً في بلدة بيت ليف في جنوب لبنان.

انفوغراف | المشهد العسكري اليومي

انفوغراف من انتاج موقع المنار يلخص المشهد العسكري اليومي من عمليات المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، إضافة إلى تفاصيل الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية.

في ما يلي المشهد من الساعة العاشرة صباحاً ليوم 09-01-2024، وحتى العاشرة صباحاً ليوم 10-01-2024.