قال معاون رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد أنّ” هدف المقاومة هو حفظ الوطن وتحرير الأرض وتأمين الرّدع لعدم الإعتداء من الصهاينة مهما كان الثمن كما المساعدة والعمل على تحرير فلسطين “.

وأشار الشيخ عبيد إلى أنه” في عقيدتنا ومقاومتنا لا بدّ أن تزول “إسرائيل” من الوجود كما قال إمامنا الخمينيّ (قده) وأن يُحرر كامل التراب الفلسطيني وإرجاعه إلى أهله أصحاب الحقّ الحقيقيين”.

كلام الشيخ عبد الكريم عبيد جاء خلال الحفل التكريمي الذي نظمه حزب الله للشهيد على طريق القدس خضر علي مهنَّا في بلدة حاروف الجنوبية بمشاركة شخصيات وفعاليات ، علماء دين ، عوائل الشهداء والأهالي وحشدٌ من أبناء بلدة كفركلا الجنوبية

وشدّد الشيخ عبيد على أنه يجب أن تزول “إسرائيل” حتى يتحقّق السلام لأنه من دون زوالها لا يوجد سلام ولا صُلح .

وختم الشيخ عبيد كلمته قائلاً :” كلّما قدّمنا من الشهداء كان النّصر أقرب وأكثر وضوحاً وثباتاً لأن الشهداء هم الذين يصنعون النصر لذلك فإن النصر دائماً لونه أحمر لأن عطاء الدم ثمن الإنتصارات” .

المصدر: موقع المنار