اعلام العدو: اطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان ‫تجاه مستوطنة المطلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 12:20

اعلام العدو: اطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان ‫تجاه مستوطنة المطلة

منذ 2 ساعة 11 January، 2024
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