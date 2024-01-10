اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات العدو الاسرائيلي في مدينة جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 00:04
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اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات العدو الاسرائيلي في مدينة جنين بالضفة المحتلة
منذ 11 mins
9 January، 2024
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