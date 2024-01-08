الشهيد المجاهد عباس حسين رمال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2024 - 16:28

الشهيد المجاهد عباس حسين رمال

منذ 2 ساعة 8 January، 2024
abbas-rammal
شهداء على طريق القدس

abbas-rammal (2)

المصدر: موقع المنار

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