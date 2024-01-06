مجاهدو القسام يفجرون دبابة ميركافا صهيونية بعبوة “شواظ” ويستهدفون دبابة أخرى بقذيفة “الياسين 105” في مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2024 - 14:46

مجاهدو القسام يفجرون دبابة ميركافا صهيونية بعبوة “شواظ” ويستهدفون دبابة أخرى بقذيفة “الياسين 105” في مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 56 mins 6 January، 2024
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