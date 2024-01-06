كتائب القسام: مجاهدونا أجهزوا على قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود من نقطة صفر بعد ايقاعهم في كمين محكم وسط بني سهيلا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2024 - 14:46

كتائب القسام: مجاهدونا أجهزوا على قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود من نقطة صفر بعد ايقاعهم في كمين محكم وسط بني سهيلا

منذ 2 ساعة 6 January، 2024
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