رئيس لجنة الطوارئ برفح: نحن بحاجة إلى 50 ألف خيمة بشكل عاجل لإيواء أهلنا النازحين إلى رفح بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2024 - 00:26

رئيس لجنة الطوارئ برفح: نحن بحاجة إلى 50 ألف خيمة بشكل عاجل لإيواء أهلنا النازحين إلى رفح بغزة

منذ 37 mins 4 January، 2024
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