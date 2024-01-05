قوات العدو الاسرائيلي تقتحم جبل المكبر بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 5 2024 - 00:26

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم جبل المكبر بالقدس المحتلة

منذ 39 mins 4 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة