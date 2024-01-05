خمسة شهداء وعدد من الجرحى بقصف صهيوني لمنزل عائلة أبو سنجر في حي الجنينة برفح ويجري البحث عن مفقودين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2024 - 00:26
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني الذي يقيمه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع على رحيل فقيد الجهاد والمقاومة الحاج محمد ياغي الجمعة عند الساعة 2:30 بعد الظهر
خمسة شهداء وعدد من الجرحى بقصف صهيوني لمنزل عائلة أبو سنجر في حي الجنينة برفح ويجري البحث عن مفقودين
منذ 40 mins
4 January، 2024
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