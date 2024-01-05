خمسة شهداء وعدد من الجرحى بقصف صهيوني لمنزل عائلة أبو سنجر في حي الجنينة برفح ويجري البحث عن مفقودين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2024 - 00:26

خمسة شهداء وعدد من الجرحى بقصف صهيوني لمنزل عائلة أبو سنجر في حي الجنينة برفح ويجري البحث عن مفقودين

منذ 40 mins 4 January، 2024
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