قوات العدو الاسرائيلي تقتحم قرية الجلمة شمال شرق جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2024 - 00:26

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم قرية الجلمة شمال شرق جنين بالضفة المحتلة

منذ 41 mins 4 January، 2024
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