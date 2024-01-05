اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات العدو الاسرائيلي في قرية حارس بسلفيت بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2024 - 00:26

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات العدو الاسرائيلي في قرية حارس بسلفيت بالضفة المحتلة

منذ 51 mins 4 January، 2024
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