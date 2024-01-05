شهيدة وعدد من الجرحى بقصف صهيوني لمنزل في منطقة القرارة بخانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2024 - 00:26

شهيدة وعدد من الجرحى بقصف صهيوني لمنزل في منطقة القرارة بخانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 2 ساعة 4 January، 2024
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