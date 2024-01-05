مراسل المنار: أدى سقوط عدد من القذائف الفوسفورية الدخانية في بلدتي الخيام وكفركلا إلى إغراق أحياء كاملة بالدخان الأبيض وتعادل القذيفة الواحدة 5 قذائف كانت تُستخدم خلال الفترة السابقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2024 - 00:26

مراسل المنار: أدى سقوط عدد من القذائف الفوسفورية الدخانية في بلدتي الخيام وكفركلا إلى إغراق أحياء كاملة بالدخان الأبيض وتعادل القذيفة الواحدة 5 قذائف كانت تُستخدم خلال الفترة السابقة

منذ 2 ساعة 4 January، 2024
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