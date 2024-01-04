مراسل المنار: إستخدم العدو الصهيوني اليوم نوعا لم يستخدمه من قبل من القذائف الفوسفورية الدخانية خلال عدوانه على البلدات اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2024 - 23:08

مراسل المنار: إستخدم العدو الصهيوني اليوم نوعا لم يستخدمه من قبل من القذائف الفوسفورية الدخانية خلال عدوانه على البلدات اللبنانية

منذ 43 mins 4 January، 2024
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