كتائب القسام تشتبك مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2024 - 14:14

كتائب القسام تشتبك مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 2 January، 2024
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