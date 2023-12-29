حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، من أن سكان غزة يُواجهون “خطراً جسيماً”، متحدثاً عن انتشار “الجوع الحاد” في جميع أنحاء قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وأشارت المنظمة، إلى أنها سلمت إمدادات، إلى اثنين من المستشفيات، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن 21 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة توقفت تماماً عن العمل.

ودعا جيبرييسوس المجتمع الدولي إلى اتخاذ “خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة ويقوض قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الأشخاص الذين يعانون إصابات فظيعة، ومن الجوع الحاد، والمعرضين لخطر شديد للإصابة بالأمراض”.

وفي بيان أصدرته خلال وقت سابق، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن موظفيها أفادوا، بأن الحاجة إلى الغذاء “ما زالت ماسة” في جميع أنحاء القطاع، في حين أن “الجياع أوقفوا قوافلنا مرة أخرى اليوم على أمل الحصول على الغذاء”.

وتابع البيان أن “قدرة المنظمة على توفير الأدوية والإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات تواجه قيوداً على نحو متزايد بسبب الجوع لدى الناس المتجهين في طريقهم إلى المستشفيات التي نصل إليها والموجودين بداخلها”.

وقتلت الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 21 ألف فلسطيني، كما أصابت أكثر من 55 ألفاً آخرين، بينما لا يزال قرابة 7 آلاف شخص في عداد المفقودين بين أنقاض المنازل التي دمرتها إسرائيل.

المصدر: وكالات