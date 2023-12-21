طوفان الأقصى | العدوان على غزة يستمر لليوم الـ 76 والمقاومة تواصل الرد على الاحتلال

لليوم السادس والسبعين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، بقصف جوي ومدفعي، بينما تتوغل قواته في مختلف مناطق القطاع، حيث تستمر آلة القتل بارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وارتكاب أبشع الممارسات من استهداف لمراكز الإيواء والمستشفيات والمساجد والكنائس وغيرها.

في المقابل تواصل المقاومة الفلسطينية الرد على عدوان الاحتلال، وكانت أبرز عملياتها استهداف قوة للاحتلال في منطقة تل الزعتر شمال القطاع أسفرت عن مقتل 8 من جنود الاحتلال، بحسب كتائب القسام.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 20 ألف شهيد بينهم 8 آلاف طفل و6200 سيدة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 52 ألفا و600 إصابة.

قصف جوي إسرائيلي في منطقة معن شرقي خانيونس



جيش الاحتلال يٌعلن مقتل 3 من جنوده في المعارك الدائرة في غزة

هذا وفي المقابل أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، بمقتل ثلاثة من جنوده في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الرقيب لافي جيحاسي (19 عاما)، مقاتل في الكتيبة 931، لواء ناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة، والملازم يعقوب إليان، (20 عاما) طالب في كتيبة غافن مدرسة الضباط، خدم كقائد فصيلة في قاعدة جفعاتي الجوية، قتل كذلك في معركة شمال قطاع غزة.وأضاف أن الملازم عمري شورتز (21 عاما)، طالب في كتيبة غافن مدرسة الضباط، خدم كمقاتل في دورية مظلية، قتل في معركة شمال قطاع غزة. وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 469 قتيلا، بينهم 137 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 469 قتيلا، ومقتل نحو 1200 مستوطن .

المصدر: قناة المنار + وكالات فلسطينية