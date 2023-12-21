اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات العدو الاسرائيلي قرب مخيم عايدة شمال بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 01:08

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات العدو الاسرائيلي قرب مخيم عايدة شمال بيت لحم بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 20 December، 2023
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