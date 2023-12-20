ابو عبيدة: المجاهدون دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية وإطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 20:32

ابو عبيدة: المجاهدون دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية وإطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة

منذ 35 mins 20 December، 2023
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