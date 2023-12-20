ابو عبيدة: تم تفخيخ نفقين ومنزل وتفجيرهما في جنود الاحتلال إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 20:32

ابو عبيدة: تم تفخيخ نفقين ومنزل وتفجيرهما في جنود الاحتلال إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود

منذ 35 mins 20 December، 2023
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