مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة جوية على بلدة مركبا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 20:32

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة جوية على بلدة مركبا في جنوب لبنان

منذ 53 mins 20 December، 2023
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