صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات معالوت ترشيحا، فسوطه، وابيريم بالجليل الغربي المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 17:12

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات معالوت ترشيحا، فسوطه، وابيريم بالجليل الغربي المحتل

منذ 14 mins 20 December، 2023
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