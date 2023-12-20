رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يصل الى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 10:54

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يصل الى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة

منذ 28 mins 20 December، 2023
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