اشتباكات عنيفة بين المقاومين وجيش الاحتلال في منطقة المغراقة شمال النصيرات ووسط خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 10:54

اشتباكات عنيفة بين المقاومين وجيش الاحتلال في منطقة المغراقة شمال النصيرات ووسط خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 27 mins 20 December، 2023
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