مراسل المنار: أكثر من 20 شهيداً فلسطينياً جراء الغارات الصهيونية على شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 10:54

مراسل المنار: أكثر من 20 شهيداً فلسطينياً جراء الغارات الصهيونية على شمال قطاع غزة

منذ 44 mins 20 December، 2023
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