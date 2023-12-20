مراسل المنار: أكثر من 20 شهيداً فلسطينياً جراء الغارات الصهيونية على شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 10:54
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وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى في قصف جوي صهيوني على مخيم الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة
مراسل المنار: أكثر من 20 شهيداً فلسطينياً جراء الغارات الصهيونية على شمال قطاع غزة
منذ 44 mins
20 December، 2023
عاجل
العدوان على غزة
طوفان الأقصى
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