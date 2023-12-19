المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد حسن جعفر مكي “ذو الفقار” من بلدة محرونة والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 18:10

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد حسن جعفر مكي “ذو الفقار” من بلدة محرونة والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 25 mins 19 December، 2023
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