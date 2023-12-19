مجاهدو القسام يتمكنون من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال تحصنت في أحد المنازل ويعاودون استهدافها بقذيفة TBG مضادة للتحصينات شرق مدينة خانيونس موقعين أفرادها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 18:20

مجاهدو القسام يتمكنون من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال تحصنت في أحد المنازل ويعاودون استهدافها بقذيفة TBG مضادة للتحصينات شرق مدينة خانيونس موقعين أفرادها بين قتيل وجريح

منذ 36 mins 19 December، 2023
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