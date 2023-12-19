سرايا القدس: قصفنا آليات ومرابض مدفعية العدو بمحيط معهد النجار في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون عيار 60 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 18:20

سرايا القدس: قصفنا آليات ومرابض مدفعية العدو بمحيط معهد النجار في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون عيار 60

منذ 59 mins 19 December، 2023
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