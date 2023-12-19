مجاهدو سرايا القدس يدكون التحشدات العسكرية لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 18:20

مجاهدو سرايا القدس يدكون التحشدات العسكرية لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 19 December، 2023
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