مجاهدو سرايا القدس يدكون التحشدات العسكرية لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 18:20
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تواصل العدوان الصهيوني المدعوم من دول الغرب على قطاع غزة لليوم الـ 74 وارتفاع عدد الشهداء والمفقودين إلى نحو 27 ألفاً
غارات إسرائيلية واشتباكات في أنحاء واسعة من شمال قطاع غزة ومعارك شرسة على تخوم جباليا وقصف مدفعي جنوني يستهدف المنطقة
سرايا القدس تؤكد مقتل وإصابة 7 جنود في حي الشجاعية شرق غزة وتدك تحشدات العدو في محيط أبراج الشيخ زايد شمال القطاع
اعلام العدو يعترف بإصابة 29 جندياً خلال الساعات الأخيرة ويقول إن كثرة أعداد المصابين تدفع المستشفيات إلى اخراجهم بسرعة
مدير عام وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بحق الكوادر الطبية ولا توجد غرفة عمليات واحدة في شمالي القطاع
اعلام العدو يتحدث عن خلافات حادة بين أعضاء المجلس الوزاري الموسع بشأن غزة واحتجاج بعض الوزراء على عدم تحقيق أي إنجاز
ناطق أنصار الله: أي عمليات مباشرة ضد اليمن ستوسع المعركة وتجعلها حرباً إقليمية ودولية لا يتوقعون آثارها الكارثية
محمد عبدالسلام: السفن تمر في باب المندب ولا أحد يستهدفها وعملياتنا تستهدف فقط السفن المتجهة إلى كيان العدو والمرتبطة به
العميد حاجي زاده: لقد أدركوا أن قوة المسلمين ومحور المقاومة أكبر من أن يقضوا عليها بمجرد أن يحضروا سفنهم وبوارجهم
الاحتلال يواصل اعتداءته على جنوب لبنان ويستهدف بالطيران الحربي والمسيرة مناطق مارون الراس واللبونة وعيتا الشعب وعيترون
الاحتلال يقصف بالمدفعية مناطق يارون وأطراف عيترون وبليدا ومحيبيب ومروحين ودبين ومرجعيون وتلة العويصة وحولا ومركبا
مجاهدو سرايا القدس يدكون التحشدات العسكرية لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة
منذ 1 ساعة
19 December، 2023
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