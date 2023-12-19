مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف جبل “بلاط” قرب مروحين ومسيرة معادية إستهدفت منزلا خاليا في عيتا الشعب جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 18:18

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف جبل “بلاط” قرب مروحين ومسيرة معادية إستهدفت منزلا خاليا في عيتا الشعب جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 19 December، 2023
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