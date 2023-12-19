سرايا القدس: مجاهدونا تمكنوا من إيقاع  7 من جنود العدو  بين قتيل وجريح بعد اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 16:44

سرايا القدس: مجاهدونا تمكنوا من إيقاع  7 من جنود العدو  بين قتيل وجريح بعد اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة

منذ 22 mins 19 December، 2023
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