صفارات الإنذار تدوي في “صوفا” بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 15:50

صفارات الإنذار تدوي في “صوفا” بغلاف غزة

منذ 27 mins 19 December، 2023
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