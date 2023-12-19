مراسل المنار: دبابة ميركافا معادية تطلق قذائف مباشرة بإتجاه بلدة يارون وبقايا صاروخ اعتراضي سقطت بالقرب من مهنية مدينة بنت جبيل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 15:14

مراسل المنار: دبابة ميركافا معادية تطلق قذائف مباشرة بإتجاه بلدة يارون وبقايا صاروخ اعتراضي سقطت بالقرب من مهنية مدينة بنت جبيل

منذ 4 mins 19 December، 2023
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