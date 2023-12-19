مدير عام الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء خلال 36 ساعة إلى 177 شهيداً وأعداد كبيرة من الجثامين لا تزال تحت الأنقاض – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 14:42
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مراسل المنار: تدمير مكتب قناة المنار في غزة إثر استهداف قوات الاحتلال الصهيوني برج شوا وحصري بمدينة غزة ليلاً
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مؤكدة
الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام: عملياتنا البحرية بهدف مساندة الشعب الفلسطيني وليست استعراضا للقوة ولا تحديا لأحد
عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي: حتى لو نجحت أميركا بحشد العالم فإن عملياتنا لن تتوقف إلا بتوقف الجرائم بغزة
الأمم المتحدة: غزة هي أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال وهناك حاجة الى وقف إطلاق نار فوري ومستدام
مراسل المنار: قوات الاحتلال تقتحم كفر قدوم شرق قلقيلية والفوار جنوب مدينة الخليل واريحا ورام الله وتنفذ حملة اعتقالات
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادثة على بعد 80 ميلا شمال شرق جيبوتي والسلطات تحقق
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية تعلن إكمال ونجاح الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات
مدير عام الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء خلال 36 ساعة إلى 177 شهيداً وأعداد كبيرة من الجثامين لا تزال تحت الأنقاض
منذ 14 mins
19 December، 2023
عاجل
طوفان الأقصى
غزة
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