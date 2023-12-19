إصابة شاب وفتاة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية دير نظام شمال غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 12:14
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الأمم المتحدة: غزة هي أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال وهناك حاجة الى وقف إطلاق نار فوري ومستدام
رويترز: شركة أمبري لأمن الملاحة تقول إنها تلقت معلومات عن محاولة السيطرة على سفينة على بعد 17 ميلا الى غرب عدن باليمن
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادثة على بعد 80 ميلا شمال شرق جيبوتي والسلطات تحقق
عبد السلام: من يسعى لتوسيع الصراع عليه تحمل عواقب أفعاله واليمن لن يتوقف عن مواصلة عملياته المشروعة دعما لغزة
عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي: حتى لو نجحت أميركا بحشد العالم فإن علمياتنا لن تتوقف إلا بتوقف الجرائم بغزة
وزير الحرب الأميركي لويد أوستن: نعلن عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لـ"حماية التجارة" في البحر الأحمر وخليج عدن
إصابة شاب وفتاة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية دير نظام شمال غرب رام الله
منذ 9 mins
19 December، 2023
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