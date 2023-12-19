محمد عبدالسلام: كما سمحت أمريكا لنفسها أن تساند “إسرائيل” بتشكيل تحالف وبدون تحالف فشعوب المنطقة لها كامل المشروعية لمساندة الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 12:12

محمد عبدالسلام: كما سمحت أمريكا لنفسها أن تساند “إسرائيل” بتشكيل تحالف وبدون تحالف فشعوب المنطقة لها كامل المشروعية لمساندة الشعب الفلسطيني

منذ 1 ساعة 19 December، 2023
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