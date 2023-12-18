مجاهدو القسام استهدفوا قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة “TBG” وقذيفة “RPG” والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 21:58

مجاهدو القسام استهدفوا قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة “TBG” وقذيفة “RPG” والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

منذ 1 min 18 December، 2023
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