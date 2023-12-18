جيش العدو الاسرائيلي يعلن عن إصابة أحد جنوده بجراح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 19:26
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المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع وتجمعات العدو دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة
كتائب القسام تستهدف آلية "همر" بصاروخ "كورنيت" ودبابات وشاحنات وجرافات بالقذائف وقوات راجلة بالعبوات بمنطقة بيت لاهيا
كتائب القسام تستهدف قوات العدو بقذائف الهاون وتفجر عبوة "تلفزيونية" بقوة راجلة ودبابة بقذيفة "الياسين 105" بخانيونس
المركز الأورومتوسطي: معسكر "تيمان" الإسرائيلي تحول إلى سجن "غوانتنامو" يحجز فيه المعتقلون الفلسطينيون بظروف قاسية
بريتيش بتروليوم توقف جميع ناقلات النفط عبر البحر الأحمر وإيفرجرين لاين توجه سفنها لتمر حول رأس الرجاء الصالح
التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن وزارة النفط: 30% على الأقل من محطات الوقود في انحاء البلاد تعمل
التلفزيون الرسمي الإيراني: تعطل أنظمة محطات الوقود قد يكون ناجما عن عملية تخريبية من الخارج
جيش العدو الاسرائيلي يعلن عن إصابة أحد جنوده بجراح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة
منذ 32 mins
18 December، 2023
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