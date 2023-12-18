جيش العدو الاسرائيلي يعلن عن إصابة أحد جنوده بجراح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 19:26

جيش العدو الاسرائيلي يعلن عن إصابة أحد جنوده بجراح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة

منذ 32 mins 18 December، 2023
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