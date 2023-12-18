جيش العدو الاسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة ليرتفع عدد الجنود القتلى المعلن عنهم إلى 7 منذ صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 19:26

جيش العدو الاسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة ليرتفع عدد الجنود القتلى المعلن عنهم إلى 7 منذ صباح اليوم

منذ 1 ساعة 18 December، 2023
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