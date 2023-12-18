اشتباكات عنيفة مع جيش العدو الاسرائيلي على محور التقدم بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة مع قصف مدفعي صهيوني للمنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 19:26

اشتباكات عنيفة مع جيش العدو الاسرائيلي على محور التقدم بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة مع قصف مدفعي صهيوني للمنطقة

منذ 1 ساعة 18 December، 2023
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