طائرات العدو الاسرائيلي يشن سلسلة غارات على شرق خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 17:56

طائرات العدو الاسرائيلي يشن سلسلة غارات على شرق خانيونس بغزة

منذ 17 mins 18 December، 2023
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