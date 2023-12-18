شهيدان وصلا إلى مستشفى الأوروبي بخانيونس في غزة بعد ان تم انتشالهما من احد الشوارع بمنطقة معن جنوب المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 17:56

شهيدان وصلا إلى مستشفى الأوروبي بخانيونس في غزة بعد ان تم انتشالهما من احد الشوارع بمنطقة معن جنوب المدينة

منذ 34 mins 18 December، 2023
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