إصابة شاب ثان برصاص قوات العدو الاسرائيلي خلال المواجهات في قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 17:56

إصابة شاب ثان برصاص قوات العدو الاسرائيلي خلال المواجهات في قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة المحتلة

منذ 50 mins 18 December، 2023
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