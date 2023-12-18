قصف مدفعي صهيوني على مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 17:56
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المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع وتجمعات العدو دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة
سرايا القدس تقنص جنديين صهيونيين شرق مدينة غزة وتقصف تحشدات العدو في ناحل عوز وجحر الديك وتسيطر على مسيّرة صهيونية
هيئة شؤون الأسرى: لدينا معطيات وشهادات عن عمليات تعذيب مروعة ينفذها الاحتلال بحق معتقلي غزة
بريتيش بتروليوم توقف جميع ناقلات النفط عبر البحر الأحمر وإيفرجرين لاين توجه سفنها لتمر حول رأس الرجاء الصالح
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يدمر مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بالكامل ويخرجه عن الخدمة نهائياً
هآرتس تتحدث عن استشهاد عدد من الأسرى الذين اعتقلهم جيش الاحتلال من قطاع غزة واحتجزهم في ظروف قاسية بمعسكر في بئر السبع
المركز الأورومتوسطي: معسكر "تيمان" الإسرائيلي تحول إلى سجن "غوانتنامو" يحجز فيه المعتقلون الفلسطينيون بظروف قاسية
التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن وزارة النفط: 30% على الأقل من محطات الوقود في انحاء البلاد تعمل
التلفزيون الرسمي الإيراني: تعطل أنظمة محطات الوقود قد يكون ناجما عن عملية تخريبية من الخارج
قصف مدفعي صهيوني على مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة
منذ 51 mins
18 December، 2023
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